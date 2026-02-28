В начальной школе могут ввести "свободный час": для чего он ученикам

В начальной школе в Украине могут ввести "свободный час". Такую идею поддерживают почти 60% опрошенных педагогов.

Этот дополнительный период школа может использовать для предметов или курсов для усиления к потребностям учеников. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Что думают учителя?

Педагоги при этом убеждены, что эффективное внедрение этого часа возможно после четких разъяснений. Такие данные обнародовало МОН, которое проводило опрос по проекту Типовой образовательной программы для 1 – 4 классов. Всего к опросу присоединились почти 17,5 тысячи педагогов. Большинство из них работает по программам НУШ.

Так, почти 60% педагогов в опросе поддержали идею "свободного" часа, которую школа может направить на предметы / курсы, которые нуждаются в усилении.

60% участников опроса поддерживают распределение часов с фокусом на украинском языке и чтении. Это должно укреплять, в частности, базовые умения.

21% опрошенных педагогов поддерживают другие варианты распределения часов между украинским языком, чтением и курсом "Я исследую мир". А 19% – за возможность выбора школой одного из вариантов распределения часов.

Рабочая группа, которая работает над программой, проанализирует аргументы и подготовит обновленный вариант типового учебного плана.

Интересно Заместитель главы МОН Украины Надежда Кузьмичева сообщила, что родители могут обратиться к директору с просьбой ввести новый предмет в школе. Они имеют на это все права, рассказала она в интервью УП.

Как обновили учебную программу в школах в 2025 году?