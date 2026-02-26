Поэтому могут озвучивать запросы, инициировать обсуждение и комментировать причины. Об этом чиновница рассказала в интервью УП.
Смотрите также В МОН сделали заявление о запрете русского языка в школах: в сети вспыхнула дискуссия
Могут ли родители просить ввести новые предметы в школе?
Заместитель министра отметила, что есть типовая образовательная программа, на основе которой определяют минимальное количество часов на каждую отрасль.
Может быть такое, что вариативная часть в школе уже использована на усиление каких-то предметов, которые изучают углубленно. И это тоже стоит учитывать,
– уточнила она.
И добавила: если родители с чем-то не согласны, то должны определиться, стоит ли отстаивать права, или признать, что заведение не подходит ребенку.
Интересно! Глава МОН Оксен Лисовой раскритиковал учителей за общение на русском языке вне уроков. В эфире программы "Рандеву". Он назвал "лицемерием" практику, когда педагоги преподают на украинском, а в коридорах или на переменах общаются на языке агрессора.
Какие предметы ввели или интегрировали в программу?
Кузьмичева также рассказала о введении таких учебных предметов как финансовая грамотность, кибербезопасность, сексуальное воспитание.
Все эти компоненты уже преподают в школах или отдельными курсами, или они уже интегрированы в определенные программы, в зависимости от отрасли, которая это предусматривает,
– уточнила она.
Например, кибербезопасность может быть отдельным курсом, особенно для старшей профильной школы. Кроме того, каждое учебное заведение может разрабатывать свои курсы и предлагать их для выбора ученикам и ученицам.
Смотрите также Запретят ли русский язык в школах: в МОН назвали неожиданный эффект
Как обновили учебную программу в школах в 2025 году?
С 1 сентября уроки энергоэффективности стали непременной частью учебного процесса.
Учеников 4 – 11 классов учат рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.
В 8-х классах также появился новый обязательный предмет – "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.