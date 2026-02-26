Поэтому могут озвучивать запросы, инициировать обсуждение и комментировать причины. Об этом чиновница рассказала в интервью УП.

Могут ли родители просить ввести новые предметы в школе?

Заместитель министра отметила, что есть типовая образовательная программа, на основе которой определяют минимальное количество часов на каждую отрасль.

Может быть такое, что вариативная часть в школе уже использована на усиление каких-то предметов, которые изучают углубленно. И это тоже стоит учитывать,

– уточнила она.

И добавила: если родители с чем-то не согласны, то должны определиться, стоит ли отстаивать права, или признать, что заведение не подходит ребенку.

Какие предметы ввели или интегрировали в программу?

Кузьмичева также рассказала о введении таких учебных предметов как финансовая грамотность, кибербезопасность, сексуальное воспитание.

Все эти компоненты уже преподают в школах или отдельными курсами, или они уже интегрированы в определенные программы, в зависимости от отрасли, которая это предусматривает,

– уточнила она.

Например, кибербезопасность может быть отдельным курсом, особенно для старшей профильной школы. Кроме того, каждое учебное заведение может разрабатывать свои курсы и предлагать их для выбора ученикам и ученицам.

Как обновили учебную программу в школах в 2025 году?