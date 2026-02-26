Тож можуть озвучувати запити, ініціювати обговорення і коментувати причини. Про це посадовиця розповіла в інтерв'ю УП.

Чи можуть батьки просити запровадити нові предмети у школі?

Заступниця міністра зазначила, що є типова освітня програма, на основі якої визначають мінімальну кількість годин на кожну галузь.

Може бути таке, що варіативна частина у школі вже використана на посилення якихось предметів, які вивчають поглиблено. І це теж варто враховувати,

– уточнила вона.

І додала: якщо батьки з чимось не згодні, то повинні визначитись, чи варто відстоювати права, чи визнати, що заклад не підходить дитині.

Які предмети запровадили чи інтегрували у програму?

Кузьмичова також розповіла про запровадження таких навчальних предметів як фінансова грамотність, кібербезпека, сексуальне виховання.

Усі ці компоненти вже викладають у школах або окремими курсами, або вони вже інтегровані в певні програми, залежно від галузі, яка це передбачає,

– уточнила вона.

Наприклад, кібербезпека може бути окремим курсом, особливо для старшої профільної школи. Крім того, кожен заклад освіти може розробляти свої курси і пропонувати їх для вибору учням та ученицям.

