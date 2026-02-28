У початковій школі можуть запровадити "вільну годину": для чого вона учням

У початковій школі в Україні можуть запровадити "вільну годину". Таку ідею підтримують майже 60% опитаних педагогів.

Цей додатковий період школа може використовувати для предметів або курсів для підсилення до потреб учнів. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Чи можуть батьки ініціювати запровадження нового предмета у школах

Що думають учителі?

Освітяни при цьому переконані, що ефективне впровадження цієї години можливе після чітких роз'яснень. Такі дані оприлюднило МОН, яке проводило опитування щодо проєкту Типової освітньої програми для 1 – 4 класів. Загалом до опитування долучилися майже 17,5 тисячі педагогів. Більшість із них працює за програмами НУШ.

Так, майже 60% педагогів в опитуванні підтримали ідею "вільної" години, яку школа може спрямувати на предмети / курси, які потребують підсилення.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

60% учасників опитування підтримують розподіл годин з фокусом на українській мові та читанні. Це має зміцнювати, зокрема, базові вміння.

21% опитаних освітян підтримують інші варіанти розподілу годин між українською мовою, читанням і курсом "Я досліджую світ". А 19% – за можливість вибору школою одного з варіантів розподілу годин.

Робоча група, яка працює над програмою, проаналізує аргументи та підготує оновлений варіант типового навчального плану.

Цікаво Заступниця очільника МОН України Надія Кузьмичова повідомила, що батьки можуть звернутися до директора із проханням запровадити новий предмет у школі. Вони мають на це усі права, розповіла вона в інтерв'ю УП.

Як оновили навчальну програму у школах у 2025 році?