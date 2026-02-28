Этот дополнительный период школа может использовать для предметов или курсов для усиления к потребностям учеников. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Что думают учителя?
Педагоги при этом убеждены, что эффективное внедрение этого часа возможно после четких разъяснений. Такие данные обнародовало МОН, которое проводило опрос по проекту Типовой образовательной программы для 1 – 4 классов. Всего к опросу присоединились почти 17,5 тысячи педагогов. Большинство из них работает по программам НУШ.
Так, почти 60% педагогов в опросе поддержали идею "свободного" часа, которую школа может направить на предметы / курсы, которые нуждаются в усилении.
60% участников опроса поддерживают распределение часов с фокусом на украинском языке и чтении. Это должно укреплять, в частности, базовые умения.
21% опрошенных педагогов поддерживают другие варианты распределения часов между украинским языком, чтением и курсом "Я исследую мир". А 19% – за возможность выбора школой одного из вариантов распределения часов.
Рабочая группа, которая работает над программой, проанализирует аргументы и подготовит обновленный вариант типового учебного плана.
Как обновили учебную программу в школах в 2025 году?
С 1 сентября 2025 года в школах Украины появились уроки энергоэффективности.
Учеников 4 – 11 классов учат рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.
В 8-х классах также появился новый обязательный предмет – "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.