Кузнецова предлагает старшеклассникам изучать ветеранскую литературу: какие произведения назвала

Автор нынешнего теста Радиодиктанта писательница Евгения Кузнецова считает, что старшеклассникам стоит изучать ветеранскую литературу. Поэтому соответствующие произведения нужно добавить в школьную программу.

Ведь те произведения, которые в ней есть, давно не соответствуют современным интересам и потребностям, и это стоит менять. Об этом писательница заявила в подкасте "Что там с НУШ".

Какие произведения предлагает Кузнецова?

Кузнецова советует старшеклассникам читать книги, которые вышли уже во время полномасштабной войны. В частности, из-за того, что это обычно эссеистика.

Писательница считает, что эссе стоит читать именно в 10 – 12 классах, что поможет развить представление о военных как о киборгах. По ее словам, если в пятом классе это представление может быть положительным – наши военные нас защищают и нам ничего не страшно, то в 17 – 18 лет это уже время возвращения к реальности. Это время понять, что наши героические военные – они среди нас, обычные люди.

Писательница при этом назвала 5 книг, которые, по ее мнению, должна содержать школьная программа:

Артем Чапай "Не рожденные для войны";

Богдан Коломийчук "Хорошие предчувствия":

Артур Дронь "Хемингуэй ничего не знает";

Дмитрий Крапивенко "Все на три буквы";

Богдан Журавель "Букурия. История одного плавания".

