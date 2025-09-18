В МОН заявили, что дуальное образование может стать нормой в 2026 году
- Дуальная форма обучения в вузах Украины может стать новой нормой уже в 2026 году.
- Работодатели и госпредприятия будут обеспечивать места обучения, наставничество и совместное оценивание результатов.
Дуальная форма обучения в вузах Украины может стать новой нормой уже в следующем году. МОН уже переходит к системному внедрению этого формата обучения в университетах.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время пленарной сессии "Единство и взаимодействие ради будущего украинского образования" на Украинском форуме качества образования UQAF-2025. Об этом информирует 24 Канал.
Какой формат обучения будет в вузах?
Чиновник отметил, что работодатели и госпредприятия обеспечат места обучения на производстве, наставничество и совместное оценивание результатов.
Приоритетные направления/специальности для восстановления: инженерия, энергетика, ІТ/кибербезопасность, логистика, строительство, агропищевые технологии, медицина,
– отметил Трофименко.
В рамках внедрения дуального образования вузы должны сформировать дорожные карты дуальных программ и портфели партнерств.
Бизнес и государственные предприятия при этом, по словам заместителя Лисового, могут подавать технические задания и определять места для дуального обучения.
В ведомстве уверяют, что общей целью таких мероприятий является сохранение человеческого капитала и закрепление за университетами роли опорных институтов по восстановлению страны.
Какие еще изменения произойдут в высшем образовании?
- Количество приоритетов для заявлений на поступление планируют уменьшить.
- Гранты на высшее образование может получить в полтора раза меньше абитуриентов, чем прогнозировалось.
- Детям защитников и защитниц возместят стоимость обучения в вузах и колледжах.