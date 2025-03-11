"Простите за мой французский": что означает и какова история известной фразы

Хоть раз вы слышали или употребляли выражения, чтобы объяснить, усилить свои действия или чувства. Многие из них имели историческую подоплеку, которая со временем изменилась до неузнаваемости.

Очень известный фразеологизм "извините за мой французский" имеет интересную историю, которую расскажет 24 Канал.

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Что означает выражение

Если вы услышали выражение "извините за мой французский", знайте – дальше будет ругательство.

В современном украинском языке оно используется после применения нелитературной (чаще нецензурной) лексики как форма извинения.

Выражение очень крылатое, распространено в Европе уже более двух веков и часто встречается в литературе и кино. Его можно слышать на английском, украинском, русском, или калькировано.

простите за мой французский,

пардоньте за мой французский.

История известного высказывания

По одной из версий, эту фразу использовали в XIX веке англичане, которые слишком часто в свою речь вставляли французские выражения. Они чувствовали неловкость перед слушателями, которые могли и не знать французского – Pardon my French / Excuse my French.

Со временем, она стала своеобразным высмеиванием для людей, которые пользовались иноязычными словами, что были непонятными и воспринимались как ругательство.

Впервые печатное упоминание этого выражения встречается в журнале The Lady's Magazine в 1830 году.

В выпуске Harper's Weekly 1895 года появляется "Excuse my French", где американский турист спросил об архитектуре Европы и сказал: "Проклятые дворцы! Извините, мой французский".

Еще более бранный смысл фраза приобретает после Первой мировой войны, когда британские солдаты вернулись домой с континента. Фраза становится популярной в газетах и театральных постановках.

Постер к фильму 1921 года "Простите, мой французский"; персонаж слева использует французскую нецензурную лексику "Diable!" / Википедия

Эту фразу использовали в телевизионных и семейных фильмах, где менее оскорбительным словам предшествует "извините за мой французский", чтобы усилить их эффект без нарушения цензуры. Первым примером является фильм "Выходной день Ферриса Буллера"; Кэмерон Фрай говорит: "Извините за мой французский, но вы мудак" во время телефонного разговора с Эдвардом Руни.

Есть версия, что на территории Российской империи, выражение появилось в XIX веке, когда у дворян было модно изучать французский. Но ругань французскую они не изучали, а вплетали русскую. А потому извинялись за эмоции и несовершенный язык – "извините за мой французский".

Эта фраза до сих пор популярна в литературе и кино. В Советском Союзе версию выражения "пардоньте за мой французский" использовали в фильме "За двумя зайцами" 1961 года.

Об интересных выражениях, которые имеют историю мы рассказывали и раньше, в частности о происхождении и значение выражения "кино и немцы".