"Вибачте за мою французьку": що означає та яка історія відомої фрази

Хоч раз ви чули чи вживали вислови, щоб пояснити, посилити свої дії або почуття. Багато з них мали історичне підґрунтя, яке з часом змінилося до невпізнаваності.

Дуже відомий фразеологізм "вибачте за мою французьку" має цікаву історію, яку розповість 24 Канал.

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Що означає вислів

Якщо ви почули вислів "вибачте за мою французьку", знайте – далі буде лайка.

У сучасній українській мові він використовується після застосування нелітературної (частіше нецензурної) лексики як форма вибачення.

Вислів дуже крилатий, поширений в Європі уже понад два століття і часто зустрічається у літературі та кіно. Його можна чути англійською, українською, російською, чи кальковано.

вибачте за мою французьку,

пардоньтє за мою французьку.

Історія відомого вислову

За однією з версій, цю фразу використовували в XIX столітті англійці, які занадто часто у свою мову вставляли французькі вирази, але відчували незручність перед слухачами, які могли і не знати французької – Pardon my French / Excuse my French.

Згодом, вона стала своєрідним висміюванням для людей, які користувалися іншомовні слова, що були незрозумілими і сприймалися як лайка.

Вперше друкована згадка цього виразу зустрічається у журналі The Lady’s Magazine у 1830 році.

У випуску Harper's Weekly 1895 року з'являється "Excuse my French", де американський турист запитав про архітектуру Європи і сказав: "Кляті палаци! Вибачте, моя французька".

Ще більш лайливого змісту фраза набуває після Першої світової війни, коли британські солдати повернулися додому з континенту. Фраза стає популярною в газетах та театральних постановках.

Постер до фільму 1921 року "Пробачте, моя французька"; персонаж ліворуч використовує французьку нецензурну лексику "Diable !" / Вікіпедія

Цю фразу використовували в телевізійних і сімейних фільмах, де менш образливим словам передує "вибачте за мою французьку", щоб підсилити їх ефект без порушення цензури. Першим прикладом є фільм "Вихідний день Ферріса Буллера"; Кемерон Фрай каже: "Вибачте за мою французьку, але ви мудак" під час телефонної розмови з Едвардом Руні.

Є версія, що на території Російської імперії, вислів з'явився у ХІХ столітті, коли у дворян було модно вивчати французьку. Але лайку французьку вони не вивчали, а вплітали російську. А тому перепрошували за емоції та недосконалу мову – "вибачте за мою французьку".

Ця фраза і досі популярна у літераторі та кіно. В Радянському Союзі версію вислову "пардоньтє за мій франузький" використали у фільмі "За двома зайцями" 1961 року.

Про цікаві вислови, які мають історію ми розповідали і раніше, зокрема про походження і значення вислову "кіно і німці".