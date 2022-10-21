Могут ли укрытия школ и садов Киева защитить детей от ядерного удара

Россия в последнее время терроризирует Украину массированными ракетными атаками. При этом грозится применить ядерное оружие.

Так, в Украине очно могут работать только те учебные заведения, которые имеют надежные укрытия. Но они в большинстве своем должны защитить детей от ударов и взрывов ракет.

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Защищены ли дети Киева в случае ядерного удара

В Киевской городской государственной администрации и Министерства образования и науки нет информации о количестве школ и садов в столице с укрытиями, которые адаптированы для защиты от возможного ядерного удара или его последствий. Такой ответ дали чиновники на журналистский запрос.

Также со ссылкой на письма СБУ в КГГА сообщили, что во время военного положения доступ к такой информации ограничен.

Ранее чиновники МОН отметили, что данные о количестве и организации укрытий в столице должны иметь местные власти.

Важно Сколько учебных заведений в Украине имеют укрытия и безопасны для обучения

Сколько учебных заведений в Украине имеют укрытие