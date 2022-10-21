Так, в Україні очно мають змогу працювати лише ті навчальні заклади, які мають надійні укриття. Але вони здебільшого повинні захистити дітей від ударів та вибухів ракет.
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Чи захищені діти Києва у разі ядерного удару
Київська міська державна адміністрація та Міністерство освіти і науки не мають інформації про кількість шкіл та садочків у столиці з укриттями, які адаптовані для захисту від можливого ядерного удару чи його наслідків. Таку відповідь надали чиновники на журналістський запит.
Також з посиланням на листи СБУ, у КМДА повідомили, що у час воєнного стану доступ до такої інформації обмежений.
Раніше чиновники МОН зазначили, що дані про кількість та організацію укриттів у столиці має мати місцева влада.
Важливо Скільки закладів освіти в Україні мають укриття і є безпечними для навчання
Скільки закладів освіти в Україні мають укриття
- Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що більшість закладів в Україні вже мають укриття. При цьому є безпечними і можуть "сховати" дітей під час повітряної тривоги.
- За словами міністра, спеціалісти перевірили понад 25 тисяч закладів освіти. Майже 63% шкіл, садочків та вишів в Україні мають укриття і відповідають вимогам безпеки.
- Також Шкарлет додав, що майже 70% шкіл готові до очного або змішаного навчання. Працює офлайн або за змішаною формою 7700 шкіл. Ще понад 5 тисяч шкіл – в онлайн-форматі через безпекову ситуацію.