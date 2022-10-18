Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що більшість закладів в Україні вже мають укриття. При цьому є безпечними і можуть "сховати" дітей під час повітряної тривоги.

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Скільки навчальних закладів є безпечними

За словами міністра, спеціалісти перевірили понад 25 тисяч закладів освіти. Майже 63% шкіл, садочків та вишів в Україні мають укриття і відповідають вимогам безпеки.

Також Шкарлет додав, що майже 70% шкіл готові до очного або змішаного навчання. Працює офлайн або за змішаною формою 7700 шкіл. Ще понад 5 тисяч шкіл – в онлайн-форматі через безпекову ситуацію.

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Яка зараз ситуація із навчанням в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.

Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.

На Сумщині діти йдуть на канікули, адже регіон зазнав масованих обстрілів з боку Росії. В області пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.

Рішення про запровадження дострокових канікул та продовження онлайн-навчання в інших регіонах ухвалюватиме місцева влада.

Рішення про те, як вчитимуться діти цього тижня, ухвалюватимуть батьки разом з місцевою владою.

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