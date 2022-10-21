Так, в Украине очно могут работать только те учебные заведения, которые имеют надежные укрытия. Но они в большинстве своем должны защитить детей от ударов и взрывов ракет.
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Защищены ли дети Киева в случае ядерного удара
В Киевской городской государственной администрации и Министерства образования и науки нет информации о количестве школ и садов в столице с укрытиями, которые адаптированы для защиты от возможного ядерного удара или его последствий. Такой ответ дали чиновники на журналистский запрос.
Также со ссылкой на письма СБУ в КГГА сообщили, что во время военного положения доступ к такой информации ограничен.
Ранее чиновники МОН отметили, что данные о количестве и организации укрытий в столице должны иметь местные власти.
Важно Сколько учебных заведений в Украине имеют укрытия и безопасны для обучения
Сколько учебных заведений в Украине имеют укрытие
- Министр образования и науки Сергей Шкарлет во время брифинга рассказал, что большинство заведений в Украине уже имеют укрытия. При этом безопасны и могут "спрятать" детей во время воздушной тревоги.
- По словам министра, специалисты проверили более 25 тысяч учебных заведений. Почти 63% школ, садов и вузов в Украине имеют укрытия и отвечают требованиям безопасности.
- Также Шкарлет добавил, что почти 70% школ готовы к очной или смешанной учебе. Работает офлайн или по смешанной форме 7700 школ. Еще более 5 тысяч школ – в онлайн-формате из-за ситуации безопасности.