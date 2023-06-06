Искусственный интеллект как учитель: в японских школах разработали инновационные системы

Японские ученики будут учиться с помощью искусственного интеллекта. Специальные изменения в системе уже разработали частные компании.

Искусственный интеллект активно врывается во все сферы нашей жизни, в том числе и образование. Речь не идет о замене людей, скорее наоборот – технология помогает улучшить все процессы и сделать их более эффективными.

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Искусственный интеллект в японских школах

Японские частные компании создали несколько систем с искусственным интеллектом для японских школ. Они призваны сделать учебный процесс более эффективным и интересным для детей.

Например, система Konica Minolta способна анализировать реакцию учащихся на представленный материал, используя изображения, сделанные на уроках. Также система может собирать данные об уровне концентрации учеников, анализируя направление их взглядов и активность в подъеме рук. Разработчики убеждены, что система улучшит учебный процесс и предоставит учителям полезную информацию о восприятии учебного материала.

Система от Techno Horizon призвана анализировать эмоциональное состояние учеников. Она работает с камерами на планшетах, за которыми работают дети и анализирует пульсовые волны на лбу учащихся и движение их голов. Искусственный интеллект помогает выявлять, когда дети возбуждены, скучают или находятся в состоянии стресса.