Штучний інтелект активно вривається у всі сфери нашого життя, зокрема, й освіту. Наразі не йдеться про заміну людей, радше навпаки – технологія допомагає покращити усі процеси та зробити їх більш ефективними.

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Штучний інтелект у японських школах

Японські приватні компанії створили кілька систем зі штучним інтелектом для японських шкіл. Вони покликані зробити навчальний процес більш ефективним та цікавим для дітей.

Наприклад, система від Konica Minolta здатна аналізувати реакцію учнів на поданий матеріал, використовуючи зображення, які зроблені під час уроків. Також система може збирати дані про рівень концентрації учнів, аналізуючи напрям їх поглядів та активність у підійманні рук. Розробники переконані, що система покращить навчальний процес та надасть вчителям корисну інформацію що сприйняття навчального матеріалу.

Натомість система від Techno Horizon покликана аналізувати емоційний стан учнів. Вона працює з камерами на планшетах, за якими працюють діти та аналізує пульсові хвилі на лобах учнів та рух їхніх голів. Штучний інтелект допомагає виявляти, коли діти збуджені, нудьгують або перебувають у стані стресу.