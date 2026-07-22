"Побіда" – это не русианизм: не спешите исправлять, когда слышите это слово

Не каждое необычное слово является неправильным. Некоторые из них просто давно вышли из активного употребления, но сохранились в словарях, народной речи и классической литературе.

Является ли слово "победа" ошибкой – рассказываем со ссылкой на разъяснения лингвиста и репетитора Оксаны Николаевны.

Существует ли слово "победа"?

Есть слова, которые вызывают удивление с первого взгляда. Увидев в книге "побіда", кто-то решит, что это опечатка, а кто-то – что русизм или калька. На самом деле история этого слова гораздо интереснее.

Да, слово "побіда" существует в украинском языке. Оно зафиксировано в академических словарях с примечаниями: устаревшее, архаизм, диалектное или поэтическое и означает победу.

То есть это не ошибка и не случайно придуманное слово, а древняя украинская лексема, которая сегодня почти не употребляется.

Слово "побіда" происходит от праславянского *poběda, то есть буквально "по беде", время после беды. Когда-то и в украинском языке это слово было привычным, однако со временем его постепенно вытеснило слово "перемога".

Во многих славянских языках и сегодня основным названием победы остается именно слово – pobeda или его эквиваленты. Украинский же язык пошел другим путем и закрепил в литературной норме слово "перемога", которое сейчас является одним из наиболее употребительных.

Оно происходит от глагола "перемогти" – с корнем "могти", то есть "преодолеть", "одолеть противника".

Именно поэтому сегодня правильно говорить – здобути перемогу чи святкувати перемогу.

Почему "побида" встречается в литературе?

Украинские писатели XIX – начала XX века нередко использовали слово "победа", когда передавали живой народный язык, диалекты, воспроизводили речь персонажей или стремились воссоздать язык древней эпохи.

Спогадайте князя Костянтина, Що пам'ять по собі святу зоставив, Що побивав татар і москвитина, Міцну границю від Москви поставив І тридцять три бої побідами прославив. (Пантелеймон Куліш).

(Пантелеймон Куліш). Батьки і браття! Нинішня наша побіда — велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Чи нашою хитрістю тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас". (Иван Франко "Захар Беркут") Эта фраза звучит и в конце экранизации исторической повести.

Существует ли слово "побіда" в украинском языке: смотрите видео

Его можно найти в этнографических записях, фольклоре, старых словарях и художественных произведениях. В свое время это было естественное слово, хотя впоследствии оно стало архаизмом.

Интересно! Современные языковеды и популяризаторы языка стремятся вернуть в обиход слова, которые уже считаются архаизмами. И даже в НМТ среди заданий есть объяснение значения редкоупотребляемых слов, например, знаете ли вы, что такое "рахманный" или "крыслатый"?

"Побіда" – не русизм и не языковая ошибка, а древнее украинское слово. Поэтому, читая произведения украинских классиков, не удивляйтесь слову "побіда" – оно напоминает о богатой истории нашего языка.