Является ли слово "победа" ошибкой – рассказываем со ссылкой на разъяснения лингвиста и репетитора Оксаны Николаевны.
Существует ли слово "победа"?
Есть слова, которые вызывают удивление с первого взгляда. Увидев в книге "побіда", кто-то решит, что это опечатка, а кто-то – что русизм или калька. На самом деле история этого слова гораздо интереснее.
Да, слово "побіда" существует в украинском языке. Оно зафиксировано в академических словарях с примечаниями: устаревшее, архаизм, диалектное или поэтическое и означает победу.
То есть это не ошибка и не случайно придуманное слово, а древняя украинская лексема, которая сегодня почти не употребляется.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Слово "побіда" происходит от праславянского *poběda, то есть буквально "по беде", время после беды. Когда-то и в украинском языке это слово было привычным, однако со временем его постепенно вытеснило слово "перемога".
Во многих славянских языках и сегодня основным названием победы остается именно слово – pobeda или его эквиваленты. Украинский же язык пошел другим путем и закрепил в литературной норме слово "перемога", которое сейчас является одним из наиболее употребительных.
Оно происходит от глагола "перемогти" – с корнем "могти", то есть "преодолеть", "одолеть противника".
Именно поэтому сегодня правильно говорить – здобути перемогу чи святкувати перемогу.
Почему "побида" встречается в литературе?
Украинские писатели XIX – начала XX века нередко использовали слово "победа", когда передавали живой народный язык, диалекты, воспроизводили речь персонажей или стремились воссоздать язык древней эпохи.
- Спогадайте князя Костянтина, Що пам'ять по собі святу зоставив, Що побивав татар і москвитина, Міцну границю від Москви поставив І тридцять три бої побідами прославив. (Пантелеймон Куліш).
- Батьки і браття! Нинішня наша побіда — велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Чи нашою хитрістю тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас". (Иван Франко "Захар Беркут") Эта фраза звучит и в конце экранизации исторической повести.
Существует ли слово "побіда" в украинском языке: смотрите видео
Его можно найти в этнографических записях, фольклоре, старых словарях и художественных произведениях. В свое время это было естественное слово, хотя впоследствии оно стало архаизмом.
Интересно! Современные языковеды и популяризаторы языка стремятся вернуть в обиход слова, которые уже считаются архаизмами. И даже в НМТ среди заданий есть объяснение значения редкоупотребляемых слов, например, знаете ли вы, что такое "рахманный" или "крыслатый"?
"Побіда" – не русизм и не языковая ошибка, а древнее украинское слово. Поэтому, читая произведения украинских классиков, не удивляйтесь слову "побіда" – оно напоминает о богатой истории нашего языка.