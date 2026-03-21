"Легота", иди на болота: каким благозвучным украинским соответствием заменить этот русизм

Несмотря на распространенность в разговорной речи, слово "льгота" является русизмом и не соответствует нормам украинского языка. Вместо этого следует использовать исконно украинское слово "пільга", которое закреплено в словарях и официальных документах.

Слово "льгота" широко используется в быту, медиа и даже официальных разговорах. "Льгота" является заимствованием из русского языка и не соответствует нормам современного украинского.

"Льгота" – это ошибка: как правильно говорить на украинском?

Языковеды тоже отмечают: в украинском языке существует собственное удельное соответствие, которое полностью передает значение этого слова. Нормативным вариантом является слово "пільга".

Именно его следует использовать во всех контекстах:

социальные льготы;

налоговые льготы;

льготы для студентов или пенсионеров.

Это слово закреплено как в словарях, так и в законодательстве Украины.

Почему важно избегать русизмов?

Использование исконно украинских слов помогает сделать речь более точной и естественной. Кроме того, это способствует утверждению языковой нормы в публичном пространстве.

Важно! Поэтому вместо привычного, но ошибочного "льгота" стоит сознательно выбирать правильный вариант – "льгота".

