"Легота", иди на болота: каким благозвучным украинским соответствием заменить этот русизм
Несмотря на распространенность в разговорной речи, слово "льгота" является русизмом и не соответствует нормам украинского языка. Вместо этого следует использовать исконно украинское слово "пільга", которое закреплено в словарях и официальных документах.
Слово "льгота" широко используется в быту, медиа и даже официальных разговорах, а вместо него лучше употреблять "льгота", отмечает "Словарь.UA". "Льгота" является заимствованием из русского языка и не соответствует нормам современного украинского.
"Льгота" – это ошибка: как правильно говорить на украинском?
Языковеды тоже отмечают: в украинском языке существует собственное удельное соответствие, которое полностью передает значение этого слова. Нормативным вариантом является слово "пільга".
Именно его следует использовать во всех контекстах:
- социальные льготы;
- налоговые льготы;
- льготы для студентов или пенсионеров.
Это слово закреплено как в словарях, так и в законодательстве Украины.
Почему важно избегать русизмов?
Использование исконно украинских слов помогает сделать речь более точной и естественной. Кроме того, это способствует утверждению языковой нормы в публичном пространстве.
Важно! Поэтому вместо привычного, но ошибочного "льгота" стоит сознательно выбирать правильный вариант – "льгота".
