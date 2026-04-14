"Процент очень низкий": много ли лиц подтверждают свободное владение украинским

В Нацкомиссии по стандартам государственного языка рассказали, какой процент лиц сдает экзамен на уровень знания украинского. Так, около 80% участников подтверждают свободное владение языком.

Об этом заявила глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Юлия Чернобров в интервью Укринформу. Процент тех, кто проваливает экзамен, очень низкий.

Смотрите также "Станут законопослушными": штрафы за нарушение языкового закона могут значительно повысить

Сколько человек не сдали экзамен?

Так, процент тех, кто не сдает экзамен вообще, не превышает 0,1% от всех участников.

Если говорить о качестве сдачи экзамена, то здесь другая картина: около 80% претендентов подтверждают уровень свободного владения языком, а примерно 20% – нет",

– уточнила Чернобров.

И добавила, что около 1% участников оспаривают результаты. Это может произойти из-за технических проблем или несогласия с оценкой.

Чернобров также добавила, что работы проверяют несколько экзаменаторов. Также действует отдельная комиссия по рассмотрению жалоб.

Руководительница Нацкомиссии также сообщила, что за пять лет экзамен в целом сдали более 322 тысяч человек. Около 262 тысяч подтвердили уровень свободного владения.

Относительно иностранцев, их стало меньше после начала полномасштабной войны: если в 2022 году экзамен сдавали 745 человек, то в 2024 – только 118, в 2025 – 178. Всего за пять лет – более 2 тысяч человек,

– уточнила Чернобров.

И добавила, что это отдельный экзамен для лиц, которые хотят стать гражданами Украины. Это де-факто экзамен по украинскому языку как иностранному на уровень B1. Результаты экзамена зависят от подготовки.

Интересно! С 1 сентября 2026 года изучение английского языка в детсадах нашего государства будет обязательным. Говорится об обучении детей в возрасте 5 – 6 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки со ссылкой на нормы нового Закона "О дошкольном образовании", отмечает Osvita.ua.

Кого обяжут хорошо знать английский?