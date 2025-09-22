"Билингвизм – ни в коем случае": языковой омбудсмен очертила красные линии для украинцев
- Языковой омбудсмен Елена Ивановская предостерегла, что билингвизм может открыть путь к восстановлению "русского мира" в Украине, что может свести на нет все достижения украинцев.
- Она также прокомментировала идею сделать английский язык вторым государственным, назвав это крайностью, которая свидетельствует о колониальной неполноценности, отмечая, что украинский язык должен оставаться единственным государственным.
Языковой омбудсмен Елена Ивановская очертила красные линии для украинцев, которые сейчас нельзя пересекать. В частности, ни в коем случае нельзя допустить билингвизм.
Об этом она заявила в интервью "Главкому". Уполномоченная по защите государственного языка добавила, что русский язык как второй государственный или региональный немедленно отбросит нас на позицию, с которой мы стартовали.
Смотрите также Теряют право на отсрочку: почему студентов отчисляют из вузов и массово ли это
Чем грозит билингвизм?
Ивановская отмечает: билингвизм поможет снова открыть ворота "русскому миру" и все начнется сначала.
Этот "русский мир" тихой сапой продолжит свою экспансию уже не на оккупированных территориях, а по всей Украине,
– предупреждает языковой омбудсмен.
И добавляет, что тогда все подвиги украинцев, наше сопротивление, все потери и испытания, которые мы прошли как политическая нация, окажутся напрасными. Потому что с большой долей вероятности мы просто потеряем наше государство.
Язык – это колыбель нашей национальной души и наш щит. И мы не имеем права его опускать,
– отмечает она.
Смотрите также "Лучше вывезти ребенка за границу": как реагируют украинцы на возвращение ГИА
Стоит ли "возвеличивать" английский язык?
Языковой омбудсмен также прокомментировала идею сделать английский язык едва ли не вторым государственным.
Она акцентировала: это другие крайности. И они свидетельствуют о нашей колониальной неполноценности, когда мы не верим в себя и в свой язык.
Мы до сих пор воспринимаем все иностранное как нечто престижное, а свое, родное – как второстепенное. Важно понимать, что здесь нет противоречия,
– отмечает Ивановская.
И добавляет: английский – язык международного общения, науки и технологий. Знание английского является потребностью современного человека, и мы должны поощрять это. Но речь идет не о подмене украинского как единственного государственного языка.
Государственный язык должен доминировать во всех сферах нашей жизнедеятельности: от науки и культуры до бизнеса и рекламы,
– резюмировала она.