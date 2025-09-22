"Білінгвізм – у жодному разі": мовний омбудсмен окреслила червоні лінії для українців
- Мовний омбудсмен Олена Івановська застерегла, що білінгвізм може відкрити шлях до відновлення "русского міра" в Україні, що може звести нанівець усі здобутки українців.
- Вона також прокоментувала ідею зробити англійську мову другою державною, назвавши це крайністю, яка свідчить про колоніальну меншовартість, наголошуючи, що українська мова має залишатися єдиною державною.
Мовний омбудсмен Олена Івановська окреслила червоні лінії для українців, які зараз не можна перетинати. Зокрема, у жодному разі не можна допустити білінгвізм.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Главкому". Уповноважена із захисту державної мови додала, що російська мова як друга державна або регіональна негайно відкине нас на позицію, з якої ми стартували.
Чим загрожує білінгвізм?
Івановська наголошує: білінгвізм допоможе знову відчинити ворота "русскому міру" і все почнеться спочатку.
Цей "рускій мір" тихою сапою продовжить свою експансію вже не на окупованих територіях, а по всій Україні,
– попереджає мовний омбудсмен.
І додає, що тоді всі подвиги українців, наш опір, усі втрати та випробування, які ми пройшли як політична нація, виявляться марними. Бо з великою часткою ймовірності ми просто втратимо нашу державу.
Мова – це колиска нашої національної душі і наш щит. І ми не маємо права його опускати,
– наголошує вона.
Чи варто "возвеличувати" англійську мову?
Мовний омбудсмен також прокоментувала ідею зробити англійську мову ледь не другою державною.
Вона акцентувала: це інші крайнощі. І вони засвідчують нашу колоніальну меншовартість, коли ми не віримо в себе і в свою мову.
Ми досі сприймаємо все іноземне як щось престижне, а своє, рідне – як другорядне. Важливо розуміти, що тут немає протиріччя,
– зазначає Івановська.
І додає: англійська – мова міжнародного спілкування, науки і технологій. Знання англійської є потребою сучасної людини, і ми повинні заохочувати це. Але мовиться не про підміну української як єдиної державної мови.
Державна мова має домінувати в усіх сферах нашої життєдіяльності: від науки та культури до бізнесу та реклами,
– резюмувала вона.