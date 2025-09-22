Мовний омбудсмен Олена Івановська окреслила червоні лінії для українців, які зараз не можна перетинати. Зокрема, у жодному разі не можна допустити білінгвізм.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Главкому". Уповноважена із захисту державної мови додала, що російська мова як друга державна або регіональна негайно відкине нас на позицію, з якої ми стартували.

Чим загрожує білінгвізм?

Івановська наголошує: білінгвізм допоможе знову відчинити ворота "русскому міру" і все почнеться спочатку.

Цей "рускій мір" тихою сапою продовжить свою експансію вже не на окупованих територіях, а по всій Україні,

– попереджає мовний омбудсмен.

І додає, що тоді всі подвиги українців, наш опір, усі втрати та випробування, які ми пройшли як політична нація, виявляться марними. Бо з великою часткою ймовірності ми просто втратимо нашу державу.

Мова – це колиска нашої національної душі і наш щит. І ми не маємо права його опускати,

– наголошує вона.

Чи варто "возвеличувати" англійську мову?

Мовний омбудсмен також прокоментувала ідею зробити англійську мову ледь не другою державною.

Вона акцентувала: це інші крайнощі. І вони засвідчують нашу колоніальну меншовартість, коли ми не віримо в себе і в свою мову.

Ми досі сприймаємо все іноземне як щось престижне, а своє, рідне – як другорядне. Важливо розуміти, що тут немає протиріччя,

– зазначає Івановська.

І додає: англійська – мова міжнародного спілкування, науки і технологій. Знання англійської є потребою сучасної людини, і ми повинні заохочувати це. Але мовиться не про підміну української як єдиної державної мови.

Державна мова має домінувати в усіх сферах нашої життєдіяльності: від науки та культури до бізнесу та реклами,

– резюмувала вона.