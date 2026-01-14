Родители редко подают жалобы на учителей за преподавание на русском: в чем причина

Родители школьников в Украине редко подают жалобы на учителей из-за общения на русском языке на уроках. Они не хотят открыто конфликтовать с администрацией.

Поэтому многие родители просто закрывают глаза на проблему, чтобы ребенок доучился. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской Суспильному.

Почему родители не жалуются на русский в школах?

Языковой омбудсмен заявила, что учителя за преподавание на русском можно привлечь к ответственности за нарушение закона.

Если правонарушение происходит впервые, прибегают к предупреждению. Если осуществляется повторно – тогда от 3400 гривен штрафа. Но если системно, то речь идет уже о невыполнении функциональных обязанностей. Тогда директор может вынести свое кадровое решение,

– заявила она.

И сообщила, за первые месяцы ее работы в должности случаев привлечения учителей к ответственности не было. В то же время в 2022 году зафиксировали 27 обращений, столько же – в 2023-м. Зато в 2024 году – 25, а за первое полугодие 2025 года – 21 обращение.

Заметим, что учителя в рамках образовательного процесса должны общаться только на государственном языке, соответствии с законом.

Интересно! Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что начало полномасштабной войны в Украине стало катализатором того, что украинцы, которые общались на русском, начали переходить на государственный. Однако этот потенциал уже исчерпан, заявила она в интервью YouTube-проекту "Это никто не будет смотреть".

Запретят ли в Украине обучение на русском в частных школах?