"Принципиально не преподаю на русском": учительница жестко ответила на запрос украинки

Украинский педагог Наталья подняла вопрос в соцсети относительно языка преподавания. При этом заявила о своей принципиальной позиции.

Педагог заявила, что не хочет преподавать на русском. Детали она написала в тредсе.

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Что говорит педагог?

Учительница преподает чешский язык. При этом заявила, что отказывается преподавать на русском языке и работает только с украинцами. И спросила других, нормально ли это.

И перед этим показала фрагмент переписки с женщиной, которая хотела записать к ней на уроки своего ребенка или записаться сама. Женщина написала на русском языке. Преподавательница отписала, что работает только с украинцами и к школьным экзаменам не готовит.

О том, что женщина может не быть украинкой, педагог, вероятно, подумала из-за ее языка общения. На что получила ответ, что женщина является украинкой. При этом считает, что язык общения не всегда определяет национальность человека.

На это она получила ответ от педагога, что та принципиально не преподает на русском языке.

Учительница принципиально не преподает на русском / скриншот сообщения

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Как реагируют украинцы?

В комментариях украинцы откликнулись на это сообщение и выразили свою позицию. Написали следующее:

Я тоже принципиально не преподаю на русском, переписала все свои видео уроки.

Как может быть не нормально? Как можно вообще задавать такой вопрос?

А с какой стати украинцы должны украинцам преподавать любые предметы на русском?

Это учителя частное дело. Некоторых людей, знаете, русский язык тригерит.

Это ваше право. А если бы вас попросили бы на французском вести? Вы бы тоже имели право отказать, потому что это все иностранные языки.

Лучший учитель.

Это база.

Язык общения, всегда указывает на идентичность личности. То есть именно кем человек себя считает. Преподавателю – большое уважение.

Педагог Наталья при этом ответила, что не умеет объяснять филологические термины на русском, хоть в жизни и русскоязычная, но не преподаватель этого языка.