"Сын начал нас исправлять": украинцы рассказали, почему их дети не будут разговаривать на русском

На днях украинский блогер Стася Макеева запустила детский ютуб-канал для своей дочери. Видео появилось на русском языке.

Украинцев это возмутило. Многие из них впоследствии привели свои аргументы в Threads относительно того, почему их дети не будут общаться на языке страны-агрессора, отмечает 24 Канал.

Смотрите также В школах Вены будут преподавать украинский язык как второй иностранный

Какие аргументы приводят родители?

Так, Яков Матвийчук написал в Threads: "У меня годовалая дочь. И она не будет разговаривать на русском. Потому что язык ребенка – это позиция родителей. Если ваш ребенок разговаривает на русском на четвертый год вторжения – это ваш сознательный выбор".

Родители поделились не только своим мнением с другими, но и рассказали, как их дети уже их исправляют и указывают на языковые ошибки.

Согласен! Моему сыну – 5 лет, одессит. Мне говорили, что среда возьмет свое и будет переходить – ничего подобного. Он знает, кто наш враг, и знает, почему мы общаемся только на украинском. У нас эта тема всегда в актуальных. Я ему говорю: "Для тебя – все лучшее, а лучшее не может быть на русском".

Моей дочери – 4 года, мультики только на английском и украинском. Когда случайно попадается на русском – просит сама переключить. Ей всего 4, но она уже понимает, кто такие м**кали, на каком языке общаются. Единственное не может понять: почему россия хочет нас убить. Ребенок понимает, а взрослые дяди и тети дальше пытаются донести "какая разница".

Я педагог в садике. Это моя боль. Половина детей на русском говорят. Потому что родители просто не задумываются, что в первые годы жизни закладывается "первый язык" ребенка. Конечно, они и украинский будут знать, но он на всю жизнь останется для них вторым. Стараюсь родителям объяснять. В саду исключительно на соловьином общаюсь, объясняю, что это русские, которые нас атакуют, "лошадь" говорят, а мы, украинцы, говорим "кінь" и тому подобное. Но все равно садик с домашней средой конкурировать не может. Боль.

Дочке – 5, уже 2 года живем в Чернигове. В садике 80 процентов деток разговаривают на русском. Дочь всегда исправляет на украинский, хотя мало кто ее слушает, но есть много детей, которые, общаясь именно с ней, переходят на украинский, а потом, конечно, обратно. Я в начале переживала, чтобы она не запоминала русские слова, но все получилось наоборот.

Сыну – 3. Где-то месяцев 3 – 4 назад он начал нас исправлять, когда мы где-то говорили "да". "Не говори: "Да" – Говори: "Так". И таких слов довольно много. Иногда даже не понимаешь, откуда он знает, что это слово на русском. Языковое ДНК – в работе. Полгода назад его на суржике спросили, какая его "фамилия", и он просто не знал, что ответить. Рад ли я? Нет. Я невероятно счастлив.

К теме Украинский блогер-миллионерша создала детский ютуб-канал на русском: в сети ее захейтили

Что известно о скандале с Макеевыми?