Предусмотренный штраф: на каком языке нельзя общаться в школьных чатах

В школах Украины учителя должны использовать государственный язык не только на уроках, но и во время перемен и воспитательных мероприятий. А также – в рамках прочего общения в ходе образовательного процесса.

Об этом сообщают в Управлении уполномоченного по защите государственного языка. Там напомнили о соответствующих правилах для учителей.

На каком языке должны общаться учителя

Языковой омбудсмен Елена Ивановская объяснила, на каком языке должны общаться участники образовательного процесса и что делать педагогам, если родители ставят под сомнение требования относительно украинского языка.

Она отмечает, что образовательный процесс не ограничивается временем, когда ученики непосредственно находятся на уроке. Он охватывает также воспитательную, организационную и внеклассную деятельность, а также общение педагогов с учениками и родителями. В это время учителя должны использовать исключительно украинский язык. Речь идет об уроках, переменах, воспитательных мероприятиях и прочей коммуникации в рамках образовательного процесса.

Омбудсмен сообщает, что в июле 2026 года двух педагогов одного из киевских лицеев оштрафовали за использование русского языка во время образовательного процесса.

Какой язык должен звучать на переменах

Учителя должны последовательно использовать украинский язык и во время внеклассной деятельности. В то же время запрет на частное общение учеников между собой на другом языке не распространяется.

Должны ли родители писать на украинском языке в школьных чатах

Родители являются участниками образовательного процесса, а переписка с учителями и администрацией по вопросам организации обучения, по словам Уполномоченной, не относится к частному общению. Поэтому официальная коммуникация в классных и рабочих чатах, касающаяся обучения и организации образовательного процесса, должна происходить на государственном языке.

Это не касается сферы частного общения.

Что могут требовать учителя

Педагогам рекомендуют:

объяснять, что использование украинского языка в ходе образовательного процесса является требованием законодательства;

использовать государственный язык во время уроков, воспитательных мероприятий и другой профессиональной коммуникации;

не переходить на другой язык по требованию родителей во время выполнения служебных обязанностей;

во время споров с родителями ссылаться на конкретные нормы законодательства.

Языковой омбудсмен также советует вести такие беседы в доброжелательной манере и объяснять, что государственный язык в образовательной сфере должен обеспечивать равный доступ детей к обучению и информации.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение

За нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования предусмотрены штрафы. За первое нарушение – предупреждение или штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение в течение года штраф составляет от 500 до 700 необлагаемых минимумов – от 8 500 до 11 900 гривен.

В то же время для привлечения к ответственности необходимо установить и доказать факт нарушения. Одних предположений или Суспильной оценки недостаточно.

Какие языки имеют дополнительные гарантии

Требование использовать государственный язык в образовательном процессе не отменяет права представителей коренных народов и национальных меньшинств на изучение своих языков. Украинское законодательство предусматривает соответствующие гарантии для коренных народов и национальных меньшинств.

В то же время предусмотренные законодательством гарантии не распространяются на язык государства, которое ВРУ признала государством-агрессором или государством-оккупантом.