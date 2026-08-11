Про це повідомляють в Уповноваженої із захисту державної мови. Там нагадали про відповідні правила для учителів.

Якою мовою повинні спілкуватися учителі

Мовний омбудсмен Олена Івановська пояснила, якою мовою мають спілкуватися учасники освітнього процесу та що робити педагогам, якщо батьки ставлять під сумнів вимоги щодо української мови.

Вона каже, що освітній процес не обмежується часом, коли учні безпосередньо перебувають на уроці. Він охоплює також виховну, організаційну та позакласну діяльність, а також спілкування педагогів з учнями та батьками. У цей час вчителі повинні вживати лише українську мову. Мовиться про уроки, перерви, виховні заходи та іншу комунікацію в межах освітнього процесу.

Омбудсмен каже, що у липні 2026 року двох педагогів одного з київських ліцеїв оштрафували за використання російської мови під час освітнього процесу.

Яка мова має лунати на перервах

Учителі мають послідовно використовувати українську і під час позакласної діяльності. Водночас заборона на приватне спілкування учнів між собою іншою мовою не поширюється.

Чи повинні батьки писати українською у шкільних чатах

Батьки є учасниками освітнього процесу, а листування з учителями та адміністрацією щодо організації навчання, за словами Уповноваженої, не належить до приватного спілкування. Тому офіційна комунікація у класних і робочих чатах, яка стосується навчання та організації освітнього процесу, має відбуватися державною мовою.

Сфери приватного спілкування це не стосується.

Що можуть вимагати вчителі

Педагогам радять:

пояснювати, що використання української під час освітнього процесу є вимогою законодавства;

використовувати державну мову під час уроків, виховних заходів та іншої професійної комунікації;

не переходити на іншу мову на вимогу батьків під час виконання службових обов'язків;

під час суперечок із батьками посилатися на конкретні норми законодавства.

Мовна омбудсменка також радить вести такі розмови доброзичливо та пояснювати, що державна мова в освітньому просторі має забезпечувати рівний доступ дітей до навчання та інформації.

Які штрафи передбачені за порушення

За порушення вимог щодо застосування державної мови у сфері освіти передбачені штрафи. За перше порушення – попередження або штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 3 400 до 5 100 гривень.

За повторне порушення протягом року штраф становить від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів – від 8 500 до 11 900 гривень.

Водночас для притягнення до відповідальності необхідно встановити та довести факт порушення. Самих припущень або суспільної оцінки недостатньо.

Які мови мають додаткові гарантії

Вимога використовувати державну мову в освітньому процесі не скасовує права представників корінних народів та національних меншин на вивчення своїх мов. Українське законодавство передбачає відповідні гарантії для корінних народів і національних меншин.

Водночас передбачені законодавством гарантії не поширюються на мову держави, яку ВРУ визнала державою-агресором або державою-окупантом.