Омбудсмен рассказала, общаются ли сейчас учителя в школах на русском

Русский язык не исчез из образовательного процесса в Украине. Есть случаи, когда учителя используют язык агрессора во время преподавания.

Недавно стало известно, что руководительница одного из детских садов вообще не владела украинским. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена Надежды Лещик РБК-Украина.

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Общаются ли педагоги на русском в школе

Руководительница вышеупомянутого садика отказывалась говорить на украинском и по просьбе родителей. Она даже не имела соответствующего сертификата, который подтверждал уровень владения государственным языком. Поэтому женщину уволили за несоответствие требованиям должности.

Если ты выполняешь должностной долг, ты должен общаться на государственном языке,

– говорит Лещик.

Омбудсмен также отметила: несмотря на законодательные требования, в отдельных школах учителя продолжают общаться на русском языке на работе. В частности, во время перерывов.

Перерыв – это также рабочее время учителя, где он тоже должен общаться на государственном языке,

– уточнила Лещик.

Что касается ответственности детей за употребление русского языка в школе – ситуация другая.

Для учеников ответственности нет – должно быть только убеждение, что стоит общаться на государственном языке. Учителя должны быть примером,

– убеждена омбудсмен.

Она также напомнила, что согласно законодательству, все уроки, совещания, документооборот и вообще образовательный процесс должны происходить исключительно на государственном языке.

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