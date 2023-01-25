Экс-ректор одного из украинских вузов насчитал себе миллионные премии

В Киеве экс-ректор незаконно насчитал себе премий более чем на миллион гривен. Правоохранители сообщили ему о подозрении

Так, эксректор незаконно насчитал себе премии на 1,3 миллиона гривен. Теперь делом занимается столичная прокуратура.

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Эксректор вуза насчитал себе миллионные премии

По данным прокуратуры, в течение 2018-2020 годов ректор столичного университета указывал подчиненным начислять ему премии по бюджетным средствам. Следовательно, чиновник незаконно получил более 1,3 миллиона гривен.

Финансовые махинации обнаружили в ходе аудита министерством образования и науки Украины. При этом сделки подтвердили специалисты Госаудиторской службы и судебные экспертизы.

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