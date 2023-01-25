Экс-ректор одного из украинских вузов насчитал себе миллионные премии
25 января 2023, 11:08Читати новину українською
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве экс-ректор незаконно насчитал себе премий более чем на миллион гривен. Правоохранители сообщили ему о подозрении
Так, эксректор незаконно насчитал себе премии на 1,3 миллиона гривен. Теперь делом занимается столичная прокуратура.
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Эксректор вуза насчитал себе миллионные премии
По данным прокуратуры, в течение 2018-2020 годов ректор столичного университета указывал подчиненным начислять ему премии по бюджетным средствам. Следовательно, чиновник незаконно получил более 1,3 миллиона гривен.
Финансовые махинации обнаружили в ходе аудита министерством образования и науки Украины. При этом сделки подтвердили специалисты Госаудиторской службы и судебные экспертизы.
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