Так, ексректор незаконно нарахував собі премії на 1,3 мільйона гривень. Тепер справою опікується столична прокуратура.
Читайте В одному з облцентрів України декан системно брав від студентів хабарі за сесію
Ексректор вишу нарахував собі мільйонні премії
За даними прокуратури, протягом 2018 – 2020 років ректор столичного університету вказував підлеглим нараховувати йому премії з бюджетних коштів. Відтак посадовець незаконно отримав понад 1,3 мільйона гривень.
Фінансові махінації виявили під час здійснення аудиту міністерством освіти і науки України. При цьому операції підтвердили спеціалісти Держаудиторської служби та судові експертизи.
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У Житомирі декана вишу спіймали на хабарі
- У Житомирі декана одного з вишів звинувачують в отриманні хабарів.
- Прокурори скерували щодо нього до суду обвинувальний акт.
- Викладача обвинувачують у системних поборах зі студентів.
- Суд розглядатиме справу про отримання деканом хабаря у поєднанні з вимаганням.
- Так, у вересні 2022 року речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк інформувала, що студенти, за даними правоохоронців, платили декану 300 євро за закриття сесії. Студент, який закривав дві сесії одразу, отримував "знижку" – з нього брали 400 євро.
- Саме під час передачі цих грошей СБУ і прийшла у службовий кабінет декана та зафіксувала факт отримання ним хабаря.