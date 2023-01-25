Так, ексректор незаконно нарахував собі премії на 1,3 мільйона гривень. Тепер справою опікується столична прокуратура.

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Ексректор вишу нарахував собі мільйонні премії

За даними прокуратури, протягом 2018 – 2020 років ректор столичного університету вказував підлеглим нараховувати йому премії з бюджетних коштів. Відтак посадовець незаконно отримав понад 1,3 мільйона гривень.

Фінансові махінації виявили під час здійснення аудиту міністерством освіти і науки України. При цьому операції підтвердили спеціалісти Держаудиторської служби та судові експертизи.

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