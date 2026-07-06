Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента: пошаговая инструкция

В Украине продолжается регистрация электронных кабинетов для поступления в университеты на бакалавриат. Она началась 1 июля.

Зарегистрировать личный кабинет абитуриента нужно на сайте ЕДЕБО. Как это сделать, рассказывает Education.ua.

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Когда и как зарегистрировать личный кабинет абитуриента в 2026 году

Регистрация электронных кабинетов для абитуриентов на бакалавриат проходит с 1 июля по 15 октября. Если вы намерены поступать на бюджет, вам нужно зарегистрировать личный кабинет до конца июля. Это необходимо для того, чтобы успеть подать заявления на поступление в основной период с 19 июля по 1 августа.

Обратите внимание! При регистрации личного кабинета абитуриента 2026 года, кроме своей фотографии, другие файлы загружать не нужно.

Как зарегистрироваться в электронном кабинете для поступления 2026: пошаговая инструкция

Чтобы создать электронный кабинет абитуриента в этом году, необходимо выполнить ряд шагов.

1. Зайдите на сайт ЕДЕБО и нажмите на желтую кнопку "Электронный кабинет абитуриента".

2. В открывшемся окне нажмите на голубую кнопку внизу "Регистрация".

3. Укажите логин и пароль.

Укажите адрес своей электронной почты, к которой у вас есть доступ. Он станет вашим логином для электронного кабинета абитуриента. Также придумайте пароль для своего кабинета. Поскольку эти данные понадобятся вам для входа в кабинет, обязательно запишите или сохраните их в своих заметках.

Затем в раскрывающемся списке выберите:

"Поступление для получения высшего, профессионального предвысшего образования на основании свидетельства о полном общем среднем образовании (11 классов)" – если поступаете после 11 классов школы;

"Поступление для получения высшего образования на основании диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра" – если поступаете после колледжа.

4. Укажите данные своих документов:

сертификат НМТ, по результатам которого поступаете: номер, ПИН-код и год;

документ об образовании, на основании которого поступаете: серия и номер.

После этого нажмите синюю кнопку "Зарегистрироваться".

Если у вас нет сертификата НМТ, в соответствующем поле поставьте отметку и укажите свой идентификационный номер или данные документа, удостоверяющего личность, который вы использовали при заказе школьного аттестата / диплома в колледже. Это необходимо для дополнительной идентификации. Ориентируйтесь на выпадающие списки, которые предлагает вам система при регистрации электронного кабинета абитуриента 2026.

При правильном выполнении действий ваш электронный кабинет абитуриента будет успешно создан, а на вашу электронную почту придет письмо для его активации.

5. Активируйте свой электронный кабинет абитуриента 2026

Это нужно сделать в течение 15 минут с момента создания кабинета. Для этого зайдите в свою электронную почту и в полученном письме перейдите по ссылке. Если вы все сделали вовремя, то получите сообщение "Ваша учетная запись была активирована".

6. Заполните данные в личном кабинете.

Войдите в личный кабинет абитуриента с помощью логина (вашей электронной почты) и пароля, которые вы указывали при регистрации электронного кабинета для поступления 2026, и нажмите кнопку "Вход".

Укажите контактные номера телефона и нажмите кнопку "Подтвердить". Если указываете не украинский номер, снимите отметку "Украина" и укажите номер вместе с кодом другой страны.

7. Загрузите фотографию.

Загрузите в личный кабинет абитуриента свою фотографию размером 3×4 и весом не более 1 МБ. Это должна быть фотография, как на документы, ведь затем учебное заведение может использовать вашу фотографию для изготовления студенческого билета.

8. Проверьте данные вступительных экзаменов.

Нажмите на раскрывающийся список "Сертификаты НМТ и ЕВИ / ЕФВВ / ЕДКИ / ЕВВ" и проверьте, правильно ли отображаются ваши баллы, полученные во время тестирования.

Если у вас есть сертификаты НМТ прошлых лет, вы можете "подтянуть" эти данные в личный кабинет. Для этого нажмите "Указать сертификат", введите номер, пин-код и год выдачи сертификата и нажмите "Внести".

9. Проверьте документы об образовании.

В этом блоке будет отображаться ваш документ об образовании, на основании которого вы поступаете. Если у вас есть еще какие-либо документы об образовании (например, диплом квалифицированного рабочего), а они не отображаются в системе, нажмите "Указать документ". В раскрывающемся списке выберите тип документа, укажите его серию и номер, а затем нажмите "Внести".

После этого ваш электронный кабинет для поступления в 2026 году будет готов к подаче заявлений в вуз. Подача заявлений на поступление на бакалавриат в 2026 году начнется 19 июля и продлится до 1 августа.

Если вы поступаете по собеседованию (имеете льготы) или выбрали творческую специальность, где требуются результаты творческого конкурса, не забудьте отдельно зарегистрироваться на них в период:

3 – 10 июля – для поступления на бюджет;

3–25 июля – для поступления исключительно на контракт.

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