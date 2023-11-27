Школы в Одесской области переводят на смешанный формат обучения

Школы в Одесской области переводят на смешанный формат работы. Изменения вступят в силу завтра, 28 ноября.

Такое решение приняли из-за непогоды в области. Сегодня, 27 ноября, учащиеся в Одесской области учились дистанционно.

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Школы в Одесской области переводят на смешанную форму обучения

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что с завтрашнего дня обучение в школах области организуют в гибком смешанном формате.

Для учеников, которые придут в школу, предусмотрели оффлайн обучение. Также школьники могут обучаться дистанционно, если они из-за погодных условий останутся дома.

Каждая община отдельно, учитывая ситуацию (наличие света, тепла, связи, интернета.), принимает решение, как организовать работу учебных заведений,

– заметил Кипер.

Как учились ученики в Одесской области 27 ноября

Из-за непогоды 27 ноября ученики в Одессе учились дистанционно.

Однако в каждой школе функционировал дежурный класс на каждой параллели.

Садики работали оффлайн.

В Одесской области школы сегодня также перевели на дистанционку.

Садики работали в режиме дежурных групп.