Есть изменения и выбор: как могут учиться ученики, которые за границей, в украинских школах
Источник:НУШ
Многие украинские ученики до сих пор из-за войны находятся за границей. Часть из них посещает местные школы, часть учится дистанционно в украинских школах.
Есть школьники, получающих образование и в рамках других форматов. Как могут учиться учащиеся-беженцы в школах Украины, рассказали представители Минобразования и Минцифры.
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Как получают образование учащиеся-беженцы в школах Украины
Ученики, которые на сегодняшний день находятся за границей, могут получать образование в украинских школах в одном из трех форматов:
- по индивидуальной или семейной форме: ученик / ученица учится очно в местной школе; за овладение украинской программой отвечают родители;
- в дистанционном формате только с украиноведческого компонента: ученик / ученица овладевает программой местной школы, а вечером или в субботу дистанционно изучает украинский язык и литературу, историю Украины;
- в полноценном дистанционном формате: ученик / ученица учится в местной школе и параллельно изучает все предметы в украинском учебном заведении (в МОН отмечают, что в таком случае дети получают двойную нагрузку, а обучение в украинской школе часто становится формальностью).
Все эти формы обучения могут сосуществовать в одной украинской школе. Однако не в каждой.
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Как будет проходить обучение учащихся по украиноведческому компоненту
В МОН отметили, что обучение учащихся-беженцев по украиноведческому компоненту будет проходить на базе 148 школ Украины. Список школ (по областям), в которых создадут специальные "украиноведческие классы", доступен за ссылкой.
Школа, в которой ребенок будет изучать украиноведческий компонент, не обязательно должна быть ближе к месту проживания семьи перед началом полномасштабной войны.
Обучение в таких классах будет проходить вечером (в будни) или по субботам. Решение о расписании дистанционных уроков администрация каждой школы будет принимать самостоятельно.
Какие предметы будут изучать учащиеся-беженцы
Учащиеся-беженцы в рамках украиноведческого компонента будут изучать следующие предметы:
- украинский язык;
- украинскую литературу;
- "Я исследую мир" (для учеников 1 – 4-х классов);
- историю Украины (с 5 класса);
- географию (с 8 класса);
- основы правоведения (с 9 класса);
- "Защита Украины" (с 10 класса).
Также для них предусмотрели дополнительные часы для индивидуальных занятий и консультаций. Они необходимы для изучения предметов, которых нет в зарубежных школах.
Родителям, которые хотят перевести ребенка в "украиноведческий класс", стоит:
- выбрать школу, где есть такие классы (список );
- подать заявление для перевода ребенка: его можно заполнить онлайн или отправить скан-копию по адресу избранного учебного заведения.
Такой случай имеют и дети, находящихся на временно оккупированных территориях.
В МОН акцентируют, что перевод учеников/учениц между школами будет происходить автоматически благодаря системе AIKOM.