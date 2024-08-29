Есть школьники, получающих образование и в рамках других форматов. Как могут учиться учащиеся-беженцы в школах Украины, рассказали представители Минобразования и Минцифры.

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Как получают образование учащиеся-беженцы в школах Украины

Ученики, которые на сегодняшний день находятся за границей, могут получать образование в украинских школах в одном из трех форматов:

по индивидуальной или семейной форме: ученик / ученица учится очно в местной школе; за овладение украинской программой отвечают родители; в дистанционном формате только с украиноведческого компонента: ученик / ученица овладевает программой местной школы, а вечером или в субботу дистанционно изучает украинский язык и литературу, историю Украины; в полноценном дистанционном формате: ученик / ученица учится в местной школе и параллельно изучает все предметы в украинском учебном заведении (в МОН отмечают, что в таком случае дети получают двойную нагрузку, а обучение в украинской школе часто становится формальностью).

Все эти формы обучения могут сосуществовать в одной украинской школе. Однако не в каждой.

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Как будет проходить обучение учащихся по украиноведческому компоненту

В МОН отметили, что обучение учащихся-беженцев по украиноведческому компоненту будет проходить на базе 148 школ Украины. Список школ (по областям), в которых создадут специальные "украиноведческие классы", доступен за ссылкой.

Школа, в которой ребенок будет изучать украиноведческий компонент, не обязательно должна быть ближе к месту проживания семьи перед началом полномасштабной войны.

Обучение в таких классах будет проходить вечером (в будни) или по субботам. Решение о расписании дистанционных уроков администрация каждой школы будет принимать самостоятельно.

Какие предметы будут изучать учащиеся-беженцы

Учащиеся-беженцы в рамках украиноведческого компонента будут изучать следующие предметы:

украинский язык;

украинскую литературу;

"Я исследую мир" (для учеников 1 – 4-х классов);

историю Украины (с 5 класса);

географию (с 8 класса);

основы правоведения (с 9 класса);

"Защита Украины" (с 10 класса).

Также для них предусмотрели дополнительные часы для индивидуальных занятий и консультаций. Они необходимы для изучения предметов, которых нет в зарубежных школах.

Родителям, которые хотят перевести ребенка в "украиноведческий класс", стоит:

выбрать школу, где есть такие классы (список );

подать заявление для перевода ребенка: его можно заполнить онлайн или отправить скан-копию по адресу избранного учебного заведения.

Такой случай имеют и дети, находящихся на временно оккупированных территориях.

В МОН акцентируют, что перевод учеников/учениц между школами будет происходить автоматически благодаря системе AIKOM.