Є школярі, які здобувають освіту й у межах інших форматів. Як можуть навчатися учні-біженці в школах України, розповіли представники Міносвіти та Мінцифри.
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Як здобувають освіту учні-біженці у школах України
Учні, які на сьогодні перебувають за кордоном, можуть здобувати освіту в українських школах в одному з трьох форматів:
- за індивідуальною або сімейною формою: учень / учениця вчиться очно в місцевій школі; за опанування української програми відповідають батьки;
- у дистанційному форматі лише з українознавчого компонента: учень / учениця опановує програму місцевої школи, а ввечері або в суботу дистанційно вивчає українську мову й літературу, історію України;
- у повноцінному дистанційному форматі: учень / учениця навчається в місцевій школі й паралельно вивчає всі предмети в українському закладі освіти (у МОН зазначають, що у такому разі діти отримують подвійне навантаження, а навчання в українській школі часто стає формальністю).
Усі ці форми навчання можуть співіснувати в одній українській школі. Однак не у кожній.
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Як відбуватиметься навчання учнів за українознавчим компонентом
У МОН зазначили, що навчання учнів-біженців за українознавчим компонентом відбуватиметься на базі 148 шкіл України. Перелік шкіл (за областями), у яких створять спеціальні "українознавчі класи", доступний за посиланням.
Школа, у якій дитина вивчатиме українознавчий компонент, не обов'язково має бути найближчою до місця проживання родини перед початком повномасштабної війни.
Навчання в таких класах відбуватиметься ввечері (у будні) або щосуботи. Рішення про розклад дистанційних уроків адміністрація кожної школи ухвалюватиме самостійно.
Які предмети вивчатимуть учні-біженці
Учні-біженці у межах українознавчого компонента вивчатимуть такі предмети:
- українську мову;
- українську літературу;
- "Я досліджую світ" (для учнів 1 – 4-х класів);
- історію України (з 5 класу);
- географію (з 8 класу);
- основи правознавства (з 9 класу);
- "Захист України" (з 10 класу).
Також для них передбачили додаткові години на індивідуальні заняття й консультації. Вони потрібні для вивчення предметів, яких немає в закордонних школах.
Батькам, які хочуть перевести дитину до "українознавчого класу", варто:
- обрати школу, де є такі класи (перелік);
- подати заяву для переведення дитини: її можна заповнити онлайн або надіслати сканкопію на адресу обраного закладу освіти.
Таку нагоду мають і діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
У МОН акцентують, що переведення учнів / учениць між школами відбуватиметься автоматично завдяки системі AIKOM.