Как интересно преподавать учащимся физику: советы от номинанта Global Teacher Prize Ukraine 2023

Трудно усваивающие учениками предметы можно преподавать интересно и доступно. В этом убеждает учитель физики Запорожской гимназии №11, номинированный на премию Global Teacher Prize Ukraine 2023, Максим Гвоздецкий.

Он рассказал, как заинтересовал своих учеников учить физику. И назвал интересные примеры, которые могут повторить другие педагоги.

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Как интересно преподавать учащимся физику

В 2020 году, чтобы дети не потеряли желания получать новые знания во время пандемии коронавируса, учитель создал ютюб-канал. Он и сегодня выставляет туда смонтированные уроки и лабораторные работы. Замечает: пытается преподавать предмет на доступном языке.

У этих видео не присутствует мое лицо. Я монтирую с помощью различных картинок. Я пишу формулы, объясняю, вставляю другие видео с экспериментами, также их объясняю. Присутствуют в моих видео персонажи из фильмов, мультиков, какие-то исторические личности и словно от них идёт рассказ урока. Воспринимается это очень положительно, потому что это привлекает внимание,

– рассказал педагог.

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Максим Гвоздецкий также рассказывает: чтобы настроить детей на обучение, в начале онлайн-урока рассказывает произошедшие в этот день исторические события. И подчеркивает: в свои уроки вкладывает душу.

Мне хочется, чтобы с детьми мы были друзьями. На уроках физики много ученых, потому я рассказываю интересные истории о них. Также использую метод ассоциации для запоминания формул. Иногда запомнить просто буквы сложно, а если интегрировать с них картинку, то соответственно это запоминается,

– отметил Гвоздецкий.

Обратите внимание! Василий Дяків

– учитель истории и гражданского образования,

победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020