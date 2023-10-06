Детская и семейная психологи Светлана Ройз проанализировала некоторые учебники и предоставила рекомендации учителям по работе с ними. Как лучше преподносить те или иные темы, читайте дальше.
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Как учителям советуют комментировать содержание учебников
Психологиня рассказала: в прошлом году к ней обращались семьи и учителя учащихся младшей школы. Они рассказали, что при чтении некоторых текстов у детей происходили приступы тревоги, истерики и панические атаки. Ройз проанализировала учебную литературу и решила подсказать учителям, с каким материалом они должны быть осторожны и где лучше сместить акценты. Это должно помочь детям и взрослым избежать ретравмирования.
Заметим, что проанализированные психологией учебники издали еще до полномасштабной войны, поэтому они не учитывают определенные чувствительные моменты.
Кстати, советы от Ройз могут использовать и издатели и авторы, работающие сейчас над новыми учебниками.
С каким контентом в учебнике нужно соблюдать осторожность
Так, педагоги должны обращать внимание и трансформировать, если нужно, такой учебный контент:
- русский и белорусский (сказки, цитаты из мультфильмов и т.п.);
- тексты стихов, посвященных мамам и папам – следует помнить, что у кого-то из учеников кто-то из родителей мог погибнуть на фронте;
- если кто-то из близких ребенка находится на фронте, следует поддержать его;
- следует быть готовыми к эмоциональной реакции детей;
- можно инициировать с учащимися разговор о том, почему возникают конфликты;
- заменять другими темами, которые учащиеся могут в определенном классе пока не понять;
- следует осторожно подавать материал, содержащий травлю по определенному признаку.