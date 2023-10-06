Детская и семейная психологи Светлана Ройз проанализировала некоторые учебники и предоставила рекомендации учителям по работе с ними. Как лучше преподносить те или иные темы, читайте дальше.

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Как учителям советуют комментировать содержание учебников

Психологиня рассказала: в прошлом году к ней обращались семьи и учителя учащихся младшей школы. Они рассказали, что при чтении некоторых текстов у детей происходили приступы тревоги, истерики и панические атаки. Ройз проанализировала учебную литературу и решила подсказать учителям, с каким материалом они должны быть осторожны и где лучше сместить акценты. Это должно помочь детям и взрослым избежать ретравмирования.

Заметим, что проанализированные психологией учебники издали еще до полномасштабной войны, поэтому они не учитывают определенные чувствительные моменты.

Кстати, советы от Ройз могут использовать и издатели и авторы, работающие сейчас над новыми учебниками.

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С каким контентом в учебнике нужно соблюдать осторожность

Так, педагоги должны обращать внимание и трансформировать, если нужно, такой учебный контент:

русский и белорусский (сказки, цитаты из мультфильмов и т.п.);

тексты стихов, посвященных мамам и папам – следует помнить, что у кого-то из учеников кто-то из родителей мог погибнуть на фронте;

если кто-то из близких ребенка находится на фронте, следует поддержать его;

следует быть готовыми к эмоциональной реакции детей;

можно инициировать с учащимися разговор о том, почему возникают конфликты;

заменять другими темами, которые учащиеся могут в определенном классе пока не понять;

следует осторожно подавать материал, содержащий травлю по определенному признаку.

Подробнее о предоставленных рекомендациях по использованию контента в учебниках читайте по ссылке.