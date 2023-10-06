Дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз проаналізувала деякі підручники і надала рекомендації вчителям щодо роботи з ними. Як краще подавати ті чи інші теми, читайте далі.

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Як вчителям радять коментувати зміст підручників

Психологиня розповіла: торік до неї зверталися родини й учителі учнів молодшої школи. Вони розповіли, що під час читання деяких текстів у дітей ставалися напади тривоги, істерики й панічні атаки. Тож Ройз проаналізувала навчальну літературу й вирішила підказати учителям, з яким матеріалом вони повинні бути обережні і де краще змістити акценти. Це має допомогти дітям та дорослим уникнути ретравмування.

Зауважимо, що проаналізовані психологинею підручники видали ще до повномасштабної війни, тож вони не враховують певні чутливі моменти.

До слова, поради від Ройз можуть використати і видавці й автори, які зараз працюють над новими підручниками.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

З яким контентом у підручнику потрібно бути обережними

Так, педагоги мають звертати увагу та трансформувати, якщо треба, такий навчальний контент:

російський та білоруський (казки, цитати з мультфільмів тощо);

тексти віршів, присвячених мамам і татам – варто пам'ятати, що у когось з учнів хтось з батьків міг загинути на фронті;

якщо хтось з близьких дитини перебуває на фронті, варто підтримати її;

варто бути готовими до емоційної реакції дітей;

можна ініціювати з учнями розмову про те, чому виникають конфлікти;

замінювати на інші теми, які учні можуть у певному класі поки не зрозуміти;

варто обережно подавати матеріал, який містить цькування за певною ознакою.

Детальніше про надані рекомендації щодо використання контенту у підручниках читайте за посиланням.