Забудьте это слово: как правильно на украинском назвать "одуванчик"

Украинцы часто могут ошибаться в названиях цветов и растений. В частности, "наделять" их суржиковыми наименованиями.

Одним из таких является название "одуванчик". Как правильно назвать этот цветок на украинском, подскажет Образование 24.

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Как правильно на украинском назвать "одуванчик"

Так, если вы гуляете весной и любуетесь цветением желтых цветов, не спешите называть их "одуванчиками". Это ведь – "кульбаби" (укр.). И на украинском их нужно называть именно так.

"Одуванчик" – это русское слово, о котором нужно забыть.



Как правильно на украинском называть "одуванчики" / скриншот видео

Как правильно на украинском назвать "холостяка"

Большинство украинцев холостяков (укр. "неодружених чоловіків") называют "холостяками".

Однако языковеды советуют избегать этого слова, ведь оно является калькой с русского языка.

Издавна холостого мужчину в Украине называют "парубком", а мужчину старшего возраста – "старим парубком" (укр.).