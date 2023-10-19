Забудьте это слово: как правильно на украинском назвать "одуванчик"
19 октября 2023, 20:59Читати новину українською
Украинцы часто могут ошибаться в названиях цветов и растений. В частности, "наделять" их суржиковыми наименованиями.
Одним из таких является название "одуванчик". Как правильно назвать этот цветок на украинском, подскажет Образование 24.
Смотрите также Интересные ответчики: как правильно на украинском назвать "кольцо"
Как правильно на украинском назвать "одуванчик"
Так, если вы гуляете весной и любуетесь цветением желтых цветов, не спешите называть их "одуванчиками". Это ведь – "кульбаби" (укр.). И на украинском их нужно называть именно так.
"Одуванчик" – это русское слово, о котором нужно забыть.
Как правильно на украинском называть "одуванчики" / скриншот видео
Как правильно на украинском назвать "холостяка"
- Большинство украинцев холостяков (укр. "неодружених чоловіків") называют "холостяками".
- Однако языковеды советуют избегать этого слова, ведь оно является калькой с русского языка.
- Издавна холостого мужчину в Украине называют "парубком", а мужчину старшего возраста – "старим парубком" (укр.).