Забудьте це слово: як правильно українською назвати "одуванчик"
19 жовтня 2023, 20:59Читать новость на русском
Українці часто можуть помилятися щодо назв квітів та рослин. Зокрема, "наділяти" їх суржиковими найменуваннями.
Однією із таких є назва "одуванчик". Як правильно назвати цю квітку українською, підкаже Освіта 24.
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Як правильно українською назвати "одуванчик"
Так, якщо ви гуляєте весною і милуєтеся цвітінням жовтих квітів, не спішіть називати їх "одуванчиками". Адже це – кульбаби. І українською їх треба називати саме так.
"Одуванчик" – це російське слово, про яке треба забути.
Як правильно українською називати "одуванчики" / Скриншот відео
Як правильно українською назвати "холостяка"
- Більшість українців неодружених чоловіків називає "холостяками".
- Однак мовознавці радять уникати цього слова, адже воно є калькою з російської мови.
- Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають "парубком", а чоловіка старшого віку – "старим парубком".