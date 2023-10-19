Забудьте це слово: як правильно українською назвати "одуванчик"

Українці часто можуть помилятися щодо назв квітів та рослин. Зокрема, "наділяти" їх суржиковими найменуваннями.

Однією із таких є назва "одуванчик". Як правильно назвати цю квітку українською, підкаже Освіта 24.

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Як правильно українською назвати "одуванчик"

Так, якщо ви гуляєте весною і милуєтеся цвітінням жовтих квітів, не спішіть називати їх "одуванчиками". Адже це – кульбаби. І українською їх треба називати саме так.

"Одуванчик" – це російське слово, про яке треба забути.



Як правильно українською називати "одуванчики" / Скриншот відео

Як правильно українською назвати "холостяка"

Більшість українців неодружених чоловіків називає "холостяками".

Однак мовознавці радять уникати цього слова, адже воно є калькою з російської мови.

Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають "парубком", а чоловіка старшого віку – "старим парубком".