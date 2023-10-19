Забудьте це слово: як правильно українською назвати "одуванчик"

19 жовтня 2023, 20:59
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Українці часто можуть помилятися щодо назв квітів та рослин. Зокрема, "наділяти" їх суржиковими найменуваннями.

Однією із таких є назва "одуванчик". Як правильно назвати цю квітку українською, підкаже Освіта 24

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Як правильно українською назвати "одуванчик"

Так, якщо ви гуляєте весною і милуєтеся цвітінням жовтих квітів, не спішіть називати їх "одуванчиками". Адже це – кульбаби. І українською їх треба називати саме так.

"Одуванчик" – це російське слово, про яке треба забути. 


Як правильно українською називати "одуванчики" / Скриншот відео

Зауважимо, що 24 Канал також писав, як правильно називати популярні ягоди українською. Про це ви можете прочитати у нашій добірці "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською".

Як правильно українською назвати "холостяка"

  • Більшість українців неодружених чоловіків називає "холостяками".
  • Однак мовознавці радять уникати цього слова, адже воно є калькою з російської мови.
  • Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають "парубком", а чоловіка старшого віку – "старим парубком".
Автор: Марія Волошин