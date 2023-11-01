Как на украинском сказать "держи ухо востро"

Многие украинцы иногда любят употреблять русские фразеологизмы. В частности, когда они не знают, как эти высказывания перевести на украинский.

Однако употреблять стойкие словосочетания с языка страны-агрессора не стоит. В нашем языке немало фраз, которыми можно заменить русские.

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Как сказать на украинском "держи ухо востро"

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" помог краянам обогатить свой словарь фразеологизмами.

В частности, рассказал, каким красивым украинским словом заменить русский фразеологизм "держи ухо востро".

В украинском языке – "пильнуй",

– уточнил Авраменко.

Он также отметил, что иногда одно слово можно перевести только несколькими. И напротив.

При этом акцентировал: не стоит пытаться переводить дословно фразы с языка на язык, ведь у каждого языка свой колорит.

Также языковед посоветовал украинцам беречь чистоту своего языка.

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