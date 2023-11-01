Как на украинском сказать "держи ухо востро"
Многие украинцы иногда любят употреблять русские фразеологизмы. В частности, когда они не знают, как эти высказывания перевести на украинский.
Однако употреблять стойкие словосочетания с языка страны-агрессора не стоит. В нашем языке немало фраз, которыми можно заменить русские.
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Как сказать на украинском "держи ухо востро"
Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" помог краянам обогатить свой словарь фразеологизмами.
В частности, рассказал, каким красивым украинским словом заменить русский фразеологизм "держи ухо востро".
В украинском языке – "пильнуй",
– уточнил Авраменко.
Он также отметил, что иногда одно слово можно перевести только несколькими. И напротив.
При этом акцентировал: не стоит пытаться переводить дословно фразы с языка на язык, ведь у каждого языка свой колорит.
Также языковед посоветовал украинцам беречь чистоту своего языка.
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Как на украинском заменить русскую фразу "не сметь"
- Александр Авраменко также рассказывал, как заменить еще одну русскую фразу "Не сметь!".
- В украинском языке для нее есть красивый эквивалент.
- "Не сметь!" – "Зась!", – так посоветовал говорить языковед.