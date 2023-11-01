Як українською сказати "держи ухо востро"

Чимало українців іноді любить вживати російські фразеологізми. Зокрема, коли вони не знають, як ці вислови перекласти українською.

Однак вживати стійкі словосполучення з мови країни-агресора не варто. У нашій мові є чимало фраз, якими можна замінити російські.

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Як сказати українською "держи ухо востро"

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" допоміг краянам збагатити свій словник фразеологізмами.

Зокрема, розповів, яким красивим українським словом замінити російський фразеологізм "держи ухо востро".

В українській мові – "пильнуй",

– уточнив Авраменко.

Він також зауважив, що іноді одне слово можна перекласти лише кількома. І навпаки.

При цьому акцентував: не варто намагатися перекладати дослівно фрази з мови на мову, адже кожна мова має свій колорит.

Також мовознавець порадив українцям берегти чистоту своєї мови.

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