Ученики-беженцы возвращаются домой: МОН предоставило рекомендации по зачислению в школы

Минобразования рекомендует учебным заведениям применять индивидуальный подход к каждому ученику и ученице, которые раньше выехали из Украины из-за войны и сейчас возвращаются в родную школу. При этом советует действовать в интересах ребенка с соблюдением его права на продолжение получения образования.

Соответствующие рекомендации школам МОН предоставляет в соответствии с разработанными и согласованными "Методическими рекомендациями по отдельным вопросам получения образования в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине". Об этом рассказали 24 Каналу в Минобразования Украины.

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МОН предоставило рекомендации по зачислению в школы учеников-беженцев

Документ содержит рекомендации по процедуре зачисления детей, которые из-за полномасштабной войны изменили место жительства и получали образование в школах за рубежом, в школы Украины после возвращения на Родину. А также условия перевода таких учеников в следующий класс.

В условиях военного положения важно обеспечить права детей, которые в результате полномасштабного вторжения России вынужденно оказались за пределами Украины, на непрерывное получение образования,

– отметили в МОН.

И добавили, что также важно предоставить возможность украинским детям, которые находятся в других странах, продолжить учиться по украинской программе. И способствовать тому, чтобы они не теряли связь с Украиной и могли продолжить образование в нашем государстве.