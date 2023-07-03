К слову, за границей из-за полномасштабной войны находится около полумиллиона учеников из Украины. Также 12,5 тысяч педагогов.
Читайте Цифра поражает: стало известно, сколько украинских детей учится в школах ЕС
Какие варианты обучения для детей, находящихся за границей
Глава МОН Украины Оксен Лисовой назвал такие варианты обучения для школьников, которые за границей:
- обучение в школе страны пребывания ученика очно;
- сочетание обучения в школе за границей и в украинской, в частности, в Международной украинской школе;
- в пределах дистанционной, семейной (домашней) формы обучения или экстерната;
- в школах или классах, которые организуют за границей общественные организации украинцев при содействии местных властей и оказывают образовательные услуги в сотрудничестве с МУШ. Если это не противоречит законодательству страны пребывания школьника, можно получать образование только в украинской школе дистанционно.
Смотрите также Как будут засчитывать результаты обучения за границей в украинских школах
Как засчитывают результаты обучения за границей в украинских школах
- Ученикам, которые из-за войны посещают школы за границей, засчитают результаты обучения в Украине. Минобразования разработало и утвердило соответствующие рекомендации.
- Для зачисления ребенка в школу по возвращении в Украину родитель, опекун или законный представитель должен подать соответствующее заявление.
- Ребенка зачисляют в ту же школу, в которой он учился раньше, или в другую, если так хотят родители.
- МОН рекомендует школам учитывать все данные об успешности из зарубежных учебных заведений при зачислении в украинские (по дублируемым в программе предметам).
- Для этого необходима справка из школы, где учился ученик.
- Украинский язык, литературу, историю Украины можно сдать в Украине и получить соответствующую оценку.
- Также на Родине знания школьника будут оценивать, если у него нет справки из зарубежной школы.
- Для 5 – 8 и 10 классов такую оценку могут проводить даже в формате 2-балльной шкалы (сдал – не сдал).