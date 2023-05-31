Для зачисления ребенка в школу по возвращении в Украину родитель, опекун или законный представитель должен подать соответствующее заявление. Ребенка зачисляют в ту же школу, в которой он учился раньше, или в другую, если так хотят родители.

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Как будут засчитывать в Украине результаты обучения за границей

МОН рекомендует школам учитывать все данные об успешности из зарубежных учебных заведений при зачислении в украинские (по дублируемым в программе предметам). Для этого нужна справка из школы, в которой учился ученик.

Украинский язык, литературу, историю Украины можно сдать в Украине и получить соответствующую оценку. Также на Родине знания школьника будут оценивать, если у него нет справки из зарубежной школы. Для 5 – 8 и 10 классов такую оценку могут проводить даже в формате 2-балльной шкалы (сдал – не сдал).

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Свидетельство о получении образования выдают детям, которые находятся за границей и учатся в украинских школах онлайн.

Также документ МОН содержит рекомендации о получении образования переселенцами и оказавшимися на временно оккупированной территории.

Наша задача – сделать все, чтобы дети продолжали получение образования и одновременно не были перегружены, а также не теряли связь с Украиной,

– подчеркнул Лисовой.

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