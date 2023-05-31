Польские власти подробно прописали правила и процедуру поступления в школы детей из Украины. Об этом читайте дальше.

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Как записать ребенка в польскую школу

Для того чтобы записать своего ребенка в польскую школу, родителям стоит:

выбрать учебное заведение;

подать заявление о принятии школьника на учебу. Это может сделать кто-нибудь из родителей или официальный опекун ребенка. К заявлению нужно добавить документы, подтверждающие, что ребенок посещал школу в Украине.

представить все документы директору школы. Не забыть свидетельство о рождении, табель из предыдущего класса, личное дело, характеристику и карту вакцинации школьника;

если вы выехали в Польшу без документов, подтверждающих обучение ребенка, тогда нужно написать заявление об общих годах обучения ребенка в школе Украины и указать учебные заведения, где до этого учился школьник.

Если в школе, которую вы выбрали, не будет места, вас направят в другую.

Кроме того, если у ребенка есть особые образовательные нужды, родители должны обратиться за помощью к директору школы для подготовки заявления на получение справки о необходимости специального образования.

Можно ли как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала "Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки".

Как учатся украинские дети за границей