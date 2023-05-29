Польська влада детально прописала правила та процедуру вступу до шкіл дітей з України. Про це читайте далі.

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Як записати дитину в польську школу

Для того, аби записати свою дитину до польської школи, батькам варто:

обрати навчальний заклад;

подати заяву про прийняття школяра на навчання. Це може зробити хтось із батьків або офіційний опікун дитини. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують те, що дитина відвідувала школу в Україні.

подати всі документи директору школи. Не забути свідоцтво про народження, табель з попереднього класу, особову справу, характеристику та карту вакцинації школяра;

якщо ви виїхали до Польщі без документів, які підтверджують навчання дитини, тоді треба написати заяву про загальні роки навчання дитини в школі України й вказати навчальні заклади, де до того вчився школяр.

Якщо у школі, яку ви обрали, не буде місця, вас скерують до іншої.

Крім того, якщо дитина має особливі освітні потреби, батьки мають звернутися за допомогою до директора школи для підготовки заяви на отримання довідки про необхідність спеціальної освіти.

Чи можна і як врятувати школярів від надмірного навантаження та що дозволить покращити якість української освіти навіть у час війни, читайте у матеріалі 24 Каналу "Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки".

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