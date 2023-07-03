До слова, за кордоном через повномасштабну війну перебуває близько пів мільйона учнів з України. Також 12,5 тисячі педагогів.
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Які є варіанти навчання для дітей, які перебувають за кордоном
Очільник МОН України Оксен Лісовий назвав такі варіанти навчання для школярів, які за кордоном:
- навчання у школі країни перебування учня очно;
- поєднання навчання в школі за кордоном та в українській, зокрема у Міжнародній українській школі;
- у межах дистанційної, сімейної (домашньої) форми навчання або ж екстернату;
- у школах або класах, які організовують за кордоном громадські організації українців за сприяння місцевої влади і надають освітні послуги у співпраці з МУШ. Якщо це не суперечить законодавству країни перебування школяра, можна здобувати освіту тільки в українській школі дистанційно.
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Як зараховують результати навчання за кордоном в українських школах
- Учням, які через війну відвідують школи за кордоном, зарахують результати навчання в Україні. Міносвіти розробило і затвердило відповідні рекомендації.
- Для зарахування дитини до школи після повернення в Україну один з батьків, опікун чи законний представник має подати відповідну заяву.
- Дитину зараховують в ту ж школу, в якій вона навчалася раніше, або в іншу, якщо так хочуть батьки.
- МОН рекомендує школам враховувати всі дані про успішність із закордонних навчальних закладів під час зарахування до українських (за предметами, що дублюються в програмі).
- Для цього потрібна довідка зі школи, де вчився учень.
- Українську мову, літературу, історію України можна скласти в Україні та отримати тут відповідну оцінку.
- Також на Батьківщині знання школяра оцінюватимуть, якщо він не має довідки із закордонної школи.
- Для 5 – 8 та 10 класів таке оцінювання можуть проводити навіть у форматі 2-бальної шкали (склав – не склав).