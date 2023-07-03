До слова, за кордоном через повномасштабну війну перебуває близько пів мільйона учнів з України. Також 12,5 тисячі педагогів.

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Які є варіанти навчання для дітей, які перебувають за кордоном

Очільник МОН України Оксен Лісовий назвав такі варіанти навчання для школярів, які за кордоном:

навчання у школі країни перебування учня очно;

поєднання навчання в школі за кордоном та в українській, зокрема у Міжнародній українській школі;

у межах дистанційної, сімейної (домашньої) форми навчання або ж екстернату;

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у школах або класах, які організовують за кордоном громадські організації українців за сприяння місцевої влади і надають освітні послуги у співпраці з МУШ. Якщо це не суперечить законодавству країни перебування школяра, можна здобувати освіту тільки в українській школі дистанційно.

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