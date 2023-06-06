Європейська комісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що у школах країн ЄС зараз здобуває освіту близько 450 тисяч українських дітей. Ще частина школярів з України навчається онлайн.
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У школах ЄС навчається близько 500 тисяч учнів з України
Йоганссон каже: навчання онлайн – це виклик, адже дітям потрібна шкільна соціалізація, спілкування з однокласниками, ігри тощо. Тож надовго зосереджуватися на онлайн-навчанні не варто, вважає вона.
Також європейська комісарка з питань внутрішніх справ розповіла, що у ЄС зараз намагаються спростити процес поєднання відвідування школи у тій чи іншій країні та вивчення певних предметів онлайн відповідно до української шкільної програми.
До слова, більшість українських біженців, які перебувають у країнах ЄС прагнуть повернутися додому. Якщо хтось захоче залишитися — ЄС готовий підтримати.
Ми готові до обох варіантів розвитку подій. Однак зараз ще дуже важко робити якісь прогнози. Все залежить від того, як довго триватиме війна,
– уточнила Йоганссон.
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Як вчаться українські діти за кордоном
- Часто батьки старших школярів розчаровані тим, що учні з України не мають рівних можливостей у навчанні і вступі порівняно з місцевими школярами.
- Батьки молодших дітей уточнюють: діти швидко можуть втрачати ідентичність, інтегруючись в іншомовне середовище.
- Більшість при цьому визнає: освіта буде важливим фактором, коли родина вирішуватиме, повертатися в Україну чи ні.