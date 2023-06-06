Европейская комиссар по внутренним делам Илва Йоганссон заявила, что в школах стран ЕС сейчас получает образование около 450 тысяч украинских детей. Еще часть школьников из Украины обучается онлайн.
Смотрите также Как будут засчитывать результаты обучения за границей в украинских школах
В школах ЕС учится около 500 тысяч учащихся из Украины
Йоганссон говорит: обучение онлайн – это вызов, ведь детям нужна школьная социализация, общение с одноклассниками, игры и т.д. Так что надолго сосредотачиваться на онлайн-обучении не стоит, считает она.
Также европейская комиссар по внутренним делам рассказала, что в ЕС сейчас пытаются упростить процесс сочетания посещения школы в той или иной стране и изучения определенных предметов онлайн в соответствии с украинской школьной программой.
К слову, большинство украинских беженцев, которые находятся в странах ЕС, стремятся вернуться домой. Если кто-то захочет остаться, ЕС готов поддержать.
Мы готовы к обоим вариантам развития событий. Однако сейчас еще очень тяжело делать какие-либо прогнозы. Все зависит от того, как долго будет продолжаться война,
– уточнила Йоганссон.
Смотрите также Как проверить, насколько эффективно ребенок усвоил школьный материал в течение учебного года
Как учатся украинские дети за границей
- Часто родители старших школьников разочарованы тем, что ученики з Украины не имеют равных возможностей в учебе и поступлении по сравнению с местными школьниками.
- Родители младших детей уточняют: дети могут быстро терять идентичность, интегрируясь в иноязычную среду.
- Большинство при этом признают: образование будет важным фактором, когда семья будет решать, возвращаться в Украину или нет.