Украинский язык становится все более популярным как внутри нашего государства, так и за его пределами. Все больше человек начинает общаться и изучает соловьиную.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень недавно предоставил свои советы перехода на украинский язык. При этом напомнил, что все большее число граждан популяризирует нашу культуру и способствует распространению нашего языка в мире.

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Как легко перейти на украинский язык

Если вы наконец-то решились общаться только на украинском, языковой омбудсмен советует воплощать в жизнь такие советы.

на украинском разговаривайте в семейном кругу, с друзьями и даже с теми, кого видите впервые;

украинизируйте свое пространство: читайте книги, слушайте музыку и просматривайте фильмы только соловьиной;

общайтесь как можно больше с теми, для кого украинский язык родной. Так вы будете легче запоминать новые слова и их произношение.

за пределами дома также общайтесь по государственному: будь то в кафе или торговом центре.

При этом Тарас Кремень напоминает, что вы должны в таком случае не только сами общаться на украинском, но и требовать его у работников сферы обслуживания в соответствии с законом.

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телефон, ноутбук и другие гаджеты также украинизируйте. Не забывайте, когда общаетесь в соцсетях, также делать это государственным;

если вы решите почитать новости, делайте это на украиноязычных версиях сайтов;

не забывайте также в поисковиках искать нужную информацию соловьиной;

ищите на украинском в поисковых системах;

обязательно заведите записных или словарик, куда вы будете записывать неизвестные вам слова или крылатые изречения.

Не бойтесь говорить и ошибаться. Наш язык веками запрещали, обесценивали. Последствия русского мы преодолеваем до сих пор. Уважать Украину и быть украинцем – значит общаться на родном языке,

– подчеркнул Тарас Кремень.

При этом напомнил, что украинский язык можно сейчас изучать на различных языковых курсах. Каждый желающий может начать овладевать государственным или улучшить свои знания за https://mova-ombudsman.gov.ua/kursy.